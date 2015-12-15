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العثور على جثة عجوز داخل منزلها فى المنيا وبها طعنات بالرقبة

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العثور على جثة عجوز داخل منزلها فى المنيا وبها طعنات بالرقبة العثور على جثة عجوز داخل منزلها فى المنيا وبها طعنات بالرقبة
عثر أهالى شارع التجارة بمدينة المنيا، اليوم، الثلاثاء، على جثة عجوز داخل منزلها وبها أثار طعنات بالرقبة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة "تهانى . ع"، 68 سنة بالمعاش، وبها آثار طعنات غائرة بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المجنى عليها تقيم بمفردها داخل منزل بشارع التجارة بمدينة المنيا، ووجدت الجثة ملقاة داخل غرفة نومها وبها آثار طعنات بالرقبة بآلة حادة وبسؤال أبناء المجنى عليها لم يتهموا أحداً بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

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مصر 365