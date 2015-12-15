فيجو: من الطبيعي أن يفوز لاعب من برشلونة بالكرة الذهبية.. ولكن هذه فرصة رونالدو

(إفي): قال اللاعب البرتغالي المعتزل لويس فيجو إنه من الطبيعي أن يحصد أحد لاعبي فريق برشلونة جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2015 ، ولكنه لا يستبعد أن يفوز بها مواطنه كريستيانو رونالدو نظرا لعدد الأهداف التي أحرزها.

وفي تصريحات لـ(إفي) اليوم الثلاثاء قال فيجو إن المرشحين الثلاثة النهائيين للكرة الذهبية، كريستيانو وليونيل ميسي ونيمار، لاعبون رائعون "إذا تم تطبيق مبدأ منح الجائزة اعتمادا على عدد الألقاب فسيحصل على الجائزة لاعب من برشلونة، وإذا كان الأمر بناء على الإنجازات الفردية مثل عدد الأهداف فستكون من نصيب كريستيانو".

ويعد نيمار الوحيد بين أعضاء هذه القائمة الذي لم يحصد جائزة الكرة الذهبية من قبل، حيث فاز بها ميسي أربع مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 فيما توج بها كريستيانو ثلاث مرات في 2008 و2013 و2014.

ومن المقرر أن يتم معرفة الفائز بهذه الجائزة وباقي الفائزين في فئات أخرى خلال حفل يقام في 11 يناير 2016 بمدينة زيورخ السويسرية.

وأحرز كريستيانو نجم ريال مدريد، 21 هدفا منذ بداية الموسم الحالي، و66 خلال الموسم الماضي بما فيها مشاركاته مع منتخب بلاده.

أما ميسي فسجل 14 هدفا في الموسم الحالي و62 في الماضي، بينما أحرز نيمار 18 هذا الموسم و48 الموسم الماضي.

وحول لاعبيه المفضلين قال فيجو، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2000 ، إنهم: ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونيمار، والبرازيلي دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ "ولكنني أعتقد أن ميسي وكريستيانو يسبقان البقية بخطوة".