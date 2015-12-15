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فاران يبدأ خطوات العودة لريال مدريد

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فاران يبدأ خطوات العودة لريال مدريد فاران يبدأ خطوات العودة لريال مدريد

(إفي): بدأ مدافع ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران المران بالكرة ليدخل مرحلة جديدة في رحلة تعافيه وذلك في مران منفرد خاضه بالمدينة الرياضية للنادي، وذلك عقب ثالث هزيمة يتلقاها النادي الملكي هذا الموسم في الليجا وكانت أمام فياريال.

وكان فاران أصيب في 25 نوفمبر الماضي بمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني.

من جانبه واصل المصاب داني كارباخال رحلة تعافيه بالمران بصالة الألعاب الرياضية بجوار بعض اللاعبين الأساسيين في مواجهة الأمس مثل نافاس وبيبي وراموس وخاميس وبيل ورونالدو وبنزيمة.

ومن ضمن الأساسيين الذين شاركوا في مران بملعب التدريبات مارسيلو ودانيلو وكاسيميرو ومودريتش.

وظهر على مارسيلو انه لا يعاني من اصابة عضلية، خاصة وأنه استبدل في مباراة الأمس بعد تعرضه لتشنجات عضلية من الارهاق البدني أمام فياريال.

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