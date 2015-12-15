قرعة الأبطال – بجانب فيدال.. 11 عودة جديرة بالمتابعة في دور الـ16

ستشهد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عودة بعض من النجوم لمواجهة فرقهم السابقة والوقف أمام الجماهير التي طالما حيتهم واحتفت بهم.. ولكن هذه المرة كعدو يجب إسقاطه والتغلب عليه ولا مانع من توجيه بعض الهتافات ضد الخائن الذي عاد إليهم رافعا راية الأعداء.

البداية كانت مع أرتورو فيدال الذي يعود لمواجهة يوفنتوس رفقة فريقه بايرن ميونيخ. (طالع التفاصيل)

عودة 55 مليون يورو لبنفيكا

وستكون مباراة زينيت وبنفيكا شاهدة على عودة الثنائي إيزيكيل جاراي وأكسيل فيتسل لمواجهة فريقهم السابق بنفيكا بعد ثلاث مواسم للأرجنتيني الأول وموسم وحيد للبلجيكي.

الثنائي قدموا مع نسور البرتغال ما يشفع لهم لإدخال ما يزيد عن 55 مليون يورو سعر إنتقالهم من البرتغال إلى الفريق الروسي مجتمعا.

عودة الأعداء

ليس فقط ذلك.. فزيارة زينيت إلى بنفيكا وملعبه إستاديو دا لوز ستشهد ظهور جديد لثنائي كان ومازال يعتبر عدوا لجماهير بنفيكا وهما المدرب أندريه فيلاش بواش المدير الفني السابق لبورتو البرتغالي العدو والمنافس الدائم لبنفيكا ومعه هالك أحد نجوم بورتو السابقين وزينيت الحاليين.

وكانت جماهير بنفيكا في السابق تستقبل هالك بالهتافات المضادة وصافرات الإستهجان وأشهرها تلك التي أطلقتها الجماهير ضد الوحش البرازيلي ليرد عليهم بهز شباك فريقهم بهدف من تسديدة ولا أروع أسكتت جميع من في الملعب.

ديفيد لويز مرة أخرى

بينما سيكون ديفيد لويز هو الوحيد في أرضية الملعب الذي لعب للفريقين في مواجهة تشيلسي فريقه السابق مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان وهي مواجهة تتجدد للموسم الثاني على التوالي منذ رحيل المدافع البرازيلي عن لندن.

لويز كان صاحب الهدف الذي أخرج تشيلسي من دور الـ16 الموسم الماضي.

أبناء لا ماسيا يواجهون برشلونة

وفي مواجهة برشلونة وأرسنال سيعود فيرمايلين إلى ملعب الإمارات مرة أخرى وهذه المرة ليس مصابا "أو هكذا تأمل جماهير برشلونة" وليس منكسرا فهو يلعب لحامل لقب لبطولة هذه المرة وليس ملك الخروج المشرف.

وعلى الجهة المقابلة سيتواجد ثنائي لا ماسيا هيكتور بيليرين وميكيل أرتيتا ومعهم الضلع الثالث السابق في هجوم برشلونة أليكسيس سانشيز نجم وثاني هدافي أرسنال حاليا بعد أوليفييه جيرو.

الانتقام من المدربين

أما لقاء يوفنتوس وبايرن ميونخ فسيشهد عودة أرتورو فيدال مواجهة فريقه السابق والذي رحل عنه سعيا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأمامه سيكون الجناح كينجسلي كومان المعار من السيدة العجوز إلى بايرن ميونخ هربا من جحيم دكة يوفنتوس وأفكار المدرب ماسيميليانو أليجري المصمم على إشراك الجناح الفرنسي كمهاجم ثاني طوال الفترة التي قضاها الثنائي معا.

في المقابل سيعود ماندزوكيتش مرة أخرى إلى أليانز أرينا ومواجهة أصدقائه السابقين في بايرن ميونيخ بعد أن كان قد رحل عنهم في الصيف قبل الماضي هاربا هو الآخر.. ولكن من أفكار المدرب بيب جوارديولا التي لا تتناسب مع أسلوب لعبه كمهاجم مقيم في منطقة الجزاء.