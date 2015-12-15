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صورة - رونالدو وهالك يقودان هجوم فريق مجموعات دوري الأبطال.. ولا لبرشلونة

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صورة - رونالدو وهالك يقودان هجوم فريق مجموعات دوري الأبطال.. ولا لبرشلونة صورة - رونالدو وهالك يقودان هجوم فريق مجموعات دوري الأبطال.. ولا لبرشلونة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فريق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والذي كانت مفاجأته في غياب نجوم برشلونة.

ويضم الفريق أبرز اللاعبين الذين تألقوا في مرحلة المجموعات.

ويقود كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هجوم الفريق، بعدما سجل 11 هدفا ليصبح أكثر لاعب يسجل في مرحلة المجموعات في نسخة واحدة على مدار تاريخ دوري الأبطال.

ويشارك رونالدو الهجوم توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الذي سجل 5 أهداف، مع البرازيلي هالك هداف زينيت الذي سجل 3 أهداف وقاد فريقه لاحتلال صدارة المجموعة الثامنة.

ويحرس عرين هذا الفريق كيفين تراب حارس باريس سان جيرمان.

ويضم دفاعه ديفيد ألابا ( بايرن ميونيخ )، دييجو جودين ( أتليتكو مدريد )، تياجو سيلفا ( سان جيرمان )، وأندريا بارزالي ( يوفنتوس ).

وتواجد في خط الوسط رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتي )، ويليان ( تشيلسي )، وسفين كومس ( جنت ).

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