«الطيب» يقبل استقالة رئيس جامعة الأزهر ويكلف «الهدهد» بمهامه

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قبول استقالة الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، بعد صدور حكم قضائي بعدم قبول الدعوى المقامة منه والتي يطلب فيها أحقيته في الخدمة حتى سن 65 عامًا.

وكلف شيخ الأزهر، أقدم نواب رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد بالقيام بعمل رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيس جديد لها؛ وفقًا للإجراءات القانونية.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر اليوم الثلاثاء إنه بناء على هذا الحكم القضائي لم يعد بقاء رئيس جامعة الأزهر في منصبه قائمًا على أساس من القانون.

> وكان رئيس جامعة الأزهر قد توجه إلى شيخ الأزهر فور علمه بالحكم القضائي، اليوم وقام بتقديم استقالته مسببًا لها باحترامه لأحكام القضاء، وحرصه على الأزهر الشريف وجامعته.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أصر في أكتوبر 2014 قرارا بتعين الدكتور عبدالحى عزب عميد كلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة، رئيسا لجامعة الأزهر ليصبح بذلك الرئيس الثالث عشر للجامعة منذ تأسيسها في عام 1961، خلفًا للدكتور أسامة العبد الذي أحيل للمعاش فى 31 من يوليو نفس العام.

ا ش ا