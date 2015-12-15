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براءة نجل شقيق «مرسي» من تهمة التحريض على العنف في الشرقية

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براءة نجل شقيق «مرسي» من تهمة التحريض على العنف في الشرقية براءة نجل شقيق «مرسي» من تهمة التحريض على العنف في الشرقية

أرشيفية

برأت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي الطالب بالمرحلة الثانوية واثنين من زملائه، من التهم المنسوبة لهم لعدم كفاية الأدلة، قررت المحكمة تأجيل محاكمة83 طالبا بجامعة الزقازيق لجلسة 9 من فبراير القادم للنطق بالحكم، وذلك في قضيتي عنف بالشرقية.

وعقدت جلسة المحاكمة بمحكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط تواجد أمني مكثف، وذلك برئاسة المستشار نسيم علي فرج وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلي رجب وأمانة سر أحمد رزق نباتة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل شقيق المعزول وزميليه، بتهم التحريض على العنف والتظاهر والتجمهر أمام لجنة الانتخابات الرئاسية بمركز ههيا.

تم ضبط 83 طالبا بكليات جامعة الزقازيق، من بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي الطالب بكلية الحقوق، وقررت النيابة العامة احالتهم لمحكمة الجنايات بتهم خرق قانون التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية وترويع المواطنين وقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية وإتلاف منشآت عامة وخاصة وحيازة ألعاب نارية وشماريخ.

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