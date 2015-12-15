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إقبال ضعيف على لجان انتخابات دائرة الرمل فى الساعات الأولى

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إقبال ضعيف على لجان انتخابات دائرة الرمل فى الساعات الأولى إقبال ضعيف على لجان انتخابات دائرة الرمل فى الساعات الأولى
شهدت اللجان الانتخابية لدائرة الرمل بالإسكندرية، إقبالاً ضعيفاً من الناخبين، فى الساعات الأولى لليوم الأول فى جولة الإعادة للانتخابات بالدائرة.

من جانبه قال المستشار عبد الله الخولى إن من يحق لهم التصويت بدائرة الرمل 647 ألفا و243 ناخبا فى 301 لجنة فرعية لـ 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الانتخابات فى الدائرة قبل جولة إعادة المرحلة الأولى بسبب إدراج أسماء المستبعدين فى كشوف المرشحين. كما رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية 11 طعنا تقدم بهم عدد من مرشحى دائرة الرمل الذين لم ينجحوا فى الجولة الأولى بالانتخابات.

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