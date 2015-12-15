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ظهور طوابير الناخبين بلجان قرى مرشحى بنى سويف والواسطى

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ظهور طوابير الناخبين بلجان قرى مرشحى بنى سويف والواسطى ظهور طوابير الناخبين بلجان قرى مرشحى بنى سويف والواسطى
ظهرت الطوابيرأمام لجان قرى المرشحين بدائرتى بنى سويف والواسطى بعد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من جولة الإعادة، حرصاً منهم على فوز أبناء قراهم بمقاعد البرلمان، حيث لجأ أنصار المرشحين فى قرى "الميمون، قمن العروس، زاوية المصلوب بمركزالواسطى، "، و "إهوى، باها، الدوية، وبنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف"، إلى استخدام السيارات ومركبات التوك توك فى نقل المواطنين من وإلى اللجان.

ومن المفترض أن يصوت بدائرتى مركز وبندر بنى سويف ومركز وبندر الواسطى 620 ألفا و995 ناخبا فى 330 لجنة فرعية لـ 75 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد فى الدائرة الأولى و"مقعدين"بـ"الثانية" خلال جولة الإعادة اليوم وغداً.

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مصر 365