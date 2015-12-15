ضبط 1000 كيلو حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط صاحب مصنع لبيعه حلوى المولد النبوى المخزنة من العام الماضى وطرحها بالأسواق فى 6 أكتوبر.

كانت معلومات وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام "عبد الحميد .ا" صاحب مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، لقيامه بتجميع حلوى المولد النبوى الشريف المنتهية الصلاحية والمخزنة من العام السابق والغير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتصنيعها بإضافة خامات مجهولة المصدر ( مكسبات طعم ورائحة – ألوان صناعية ) غير مصرح بها، وطرحها بالأسواق، مستغلاً قرب الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإقبال المواطنين على شرائها محققاً أرباحاً طائلة غير مشروعة ومعرضاً حياة المواطنين للخطر.

تم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط "سيد .ع" 65 سنة المدير المسئول عن المصنع، ومقيم بدائرة قسم الدقى، وتم ضبط (1060) كيلو حلوى المولد النبوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.