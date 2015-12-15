أخبار عاجلة

الوظائف الأكثر ضرراً علي صحة الانسان -
ليلي علوي وخالد النبوي يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
الجلاد :سمير فريد يستحق لقب "عميد النقد السينمائي العربي" -
هل تنجح قناة السويس في زيادة إيرادتها خلال ٢٠١٧ ؟ -
طبيب سوري يصنع آلة موسيقية بمواسير صرف ويعزف بـ"الشبشب" -
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان -
قصة طبيب الزقازيق مُعالج المرضى مجانًا: من يصل أولاً يدخل ولا كشف قبل مشروب الضيافة -
السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين -
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر» -
الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1000 كيلو حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر

Google+ Print
ضبط 1000 كيلو حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر ضبط 1000 كيلو حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر
تمكنت إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، من ضبط صاحب مصنع لبيعه حلوى المولد النبوى المخزنة من العام الماضى وطرحها بالأسواق فى 6 أكتوبر.

كانت معلومات وردت للواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام "عبد الحميد .ا" صاحب مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، لقيامه بتجميع حلوى المولد النبوى الشريف المنتهية الصلاحية والمخزنة من العام السابق والغير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتصنيعها بإضافة خامات مجهولة المصدر ( مكسبات طعم ورائحة – ألوان صناعية ) غير مصرح بها، وطرحها بالأسواق، مستغلاً قرب الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإقبال المواطنين على شرائها محققاً أرباحاً طائلة غير مشروعة ومعرضاً حياة المواطنين للخطر.

تم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت المكان المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط "سيد .ع" 65 سنة المدير المسئول عن المصنع، ومقيم بدائرة قسم الدقى، وتم ضبط (1060) كيلو حلوى المولد النبوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي