ننشر أول صور للطفل "أدهم" قتيل زوج أمه بسبب كثرة بكائه ببولاق الدكرور

حصل "اليوم السابع" على أول صور للطفل أدهم رضا 4 سنوات، والذى لقى مصرعه إثر تعذيبه على يد زوج والدته بكفر طهرمس نتيجة بكائه المتكرر.

وأمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بدفن وتشريح جثة الطفل أدهم رضا 4 سنوات، والذى لقى مصرعه إثر تعرضه للتعذيب على يد زوج والدته عقابا له على بكائه المتكرر بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدى الطفل أدهم رضا منفصلين عن بعضهما البعض منذ عدة سنوات وأن الطفل يقطن مع والدته وزوجها بمنطقة كفر طهرمس، وأنه يوم الواقعة كانت والدة الطفل تشترى بعض مستلزمات المنزل، وكان الطفل بصحبة زوج أمه، ونظرا لبكاء الطفل المتكرر وعدم قدرة المتهم على إسكاته أو التصرف معه، ضربه بقوة وأخذ يعذبه إلا أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اصطحب الطفل الضحية إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليه وهناك ادعى أنه أصيب بماس كهربائى تسبب فى وفاته، الا ان الاطباء بالمستشفى شكوا فى الأمر، خاصة مع وجود آثار تعذيب وكدمات فى جسد الطفل الضحية، وتبين أنه توفى نتيجة ذلك، فأبلغوا رجال المباحث الذين حضروا على الفور وحرروا محضرا بالواقعة واتهموا الرجل بقتل الطفل وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

من جانبها استدعت النيابة العامة والدى الطفل لسماع أقوالهما حول الواقعة، واتهم والدة زوجته السابقة وزوجها بقتل نجله، إلا أنه تراجع فى التحقيقات واتهم زوج زوجته السابقة بقتل الطفل بسبب كرهه له.

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