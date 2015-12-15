سعد الحريرى يشيد بالتحالف الإسلامى: مكافحة الإرهاب تقع على المسلمين

أشاد سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، بالإعلان عن تكوين تحالف إسلامى لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه خطوة تاريخية فى الطريق الصحيح للتعامل مع معضلة أمنية وسياسية وفكرية.

وقال الحريرى فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":

>الإعلان الذى أصدرته 34 دولة إسلامية من المملكة العربية السعودية، هو خطوة تاريخية فى الطريق الصحيح، للتعامل مع معضلة سياسية وأمنية وفكرية، باتت تشكل عبئاً خطيراً على صورة الإسلام الحضارية والإنسانية، وتهدد الوجود الإسلامى وتعايشه مع المجتمعات العالمية".

وأضاف الحريرى فى بيانه: "كان من الطبيعى أن يأتى الإعلان من الرياض، وأن يصدر على لسان ولى ولى العهد فى المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذى حدد الخط الاستراتيجى لمهمة هذا التحالف، وشرح مسؤولية العالم الإسلامى فى مكافحة الإرهاب والتصدى له بكل أشكاله وتنظيماته واتخاذ كل الإجراءات لمحاربته فى عقر داره".

واستطرد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، أن السعودية تعلن باسم الأكثرية الساحقة من العرب والمسلمين، أن أهل مكة أدرى بشعابها، وأن مسؤولية مكافحة الإرهاب الذى يتخذ من الإسلام وسيلة للطعن بالإسلام، تقع على المسلمين وقياداتهم ودولهم، وعلى العرب بالدرجة الأولى، الذين يتعرضون لأبشع الحملات العنصرية، التى لا وظيفة لها سوى الإساءة لدورهم ومكانتهم فى العالم".

واختتم الحريرى قائلاً: "نتوجه فى هذه المناسبة التاريخية بتحية تقدير وثناء للقيادة السعودية التى بادرت إلى هذه الخطوة واحتضانها، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن نايف، وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والتحية والثناء موصولان أيضاً لقادة الدول التى شاركت فى التوقيع على الإعلان، لتؤكد أن وحدة المسلمين فى مواجهة الإرهاب هى السلاح الأمضى فى مكافحة الخارجين عن قيم الإسلام وتاريخ المسلمين العريق".

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