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دراسة: الولادة بعد سن الـ25 أكثر صحة عند الوصول للأربعين

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دراسة: الولادة بعد سن الـ25 أكثر صحة عند الوصول للأربعين دراسة: الولادة بعد سن الـ25 أكثر صحة عند الوصول للأربعين
نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن النساء اللاتى يلدن بعد سن 25 عاماً أكثر صحة عند وصولهن سن الأربعين بالمقارنة بالنساء اللاتى يلدن بداية من سن 15 إلى 25 عاماً.

وأوضح الباحثون أن ضغوط الحياة الحديثة تجعل النساء يتأخرن فى الحصول على الأطفال والتركيز بدلاً من ذلك على وظائفهن والضغوط المالية، لافتين إلى أن النساء اللاتى يلدن فى المرحلة العمرية بين 25 إلى 30 عاما، هن الأكثر تمتعا بصحة أفضل عند بلوغهن سن 40 عاماً.

على العكس من ذلك، وجد الباحثون أن النساء اللاتى يلدن طفلهن الأول عندما تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاماً يعانين من سوء الصحة فى منتصف العمر.

وأضاف الباحثون أن التوتر والصراع فى الزواج يؤثر سلباً على صحة المرأة.

شارك فى تأليف الدراسة باحثون من ولاية أوهايو، جامعة كورنيل، وجامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة أكرون.

نشر البحث فى مجلة الصحة والسلوك الاجتماعي، كما جاءت نتائجه مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

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