أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب عن "المصريين الأحرار": 25 يناير ثورة نظيفة تغول عليها الإخوان

Google+ Print
نائب عن "المصريين الأحرار": 25 يناير ثورة نظيفة تغول عليها الإخوان نائب عن "المصريين الأحرار": 25 يناير ثورة نظيفة تغول عليها الإخوان
أكد اللواء نور الدين عبد الرزاق عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طما محافظة سوهاج، أن 25 يناير ثورة أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، لافتا إلى أن الثورة كان لها نتائج سلبية كثيرة، حيث أظهرت أسوأ ما فينا من انفلات أمنى وانفلات أخلاقى وسيطرة التطرف الدينى على السلطة.

وأضاف نور الدين لـ"اليوم السابع" أن ثورة يناير أظهرت شوائب الشعب المصرى حتى قامت ثورة 30 يونيو وقضت على تلك الشوائب، مشددا على أنهما ثورتان مكملتان لبعضهما، مطالبا مهاجمى ثورة يناير ومن يصفونها بالنكسة بإعطاء كل ذى حق حقه، قائلا: "فالثورة قامت بيضاء نظيفة محترمة إلى أن تغول عليها جماعة الإخوان والتطرف الدينى، وربنا كرمنا بثورة 30 يونيو فوصلنا إلى مجلس نواب ورئيس منتخب ودستور استفتى عليه الشعب كله".

كما أوضح اللواء نور الدين عبد الرازق عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن دعوات النزول إلى الشارع والتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير "كلام فاضى"، ولن يستجيب لتلك الدعوات أحد خاصة بعد الانتهاء من خارطة الطريق، قائلا: "أى إنسان عاقل فى سيرفض النزول، وتلك دعوة عبيطة وهبلة وبها تآمر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية