نائب عن "المصريين الأحرار": 25 يناير ثورة نظيفة تغول عليها الإخوان

أكد اللواء نور الدين عبد الرزاق عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طما محافظة سوهاج، أن 25 يناير ثورة أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، لافتا إلى أن الثورة كان لها نتائج سلبية كثيرة، حيث أظهرت أسوأ ما فينا من انفلات أمنى وانفلات أخلاقى وسيطرة التطرف الدينى على السلطة.

وأضاف نور الدين لـ"اليوم السابع" أن ثورة يناير أظهرت شوائب الشعب المصرى حتى قامت ثورة 30 يونيو وقضت على تلك الشوائب، مشددا على أنهما ثورتان مكملتان لبعضهما، مطالبا مهاجمى ثورة يناير ومن يصفونها بالنكسة بإعطاء كل ذى حق حقه، قائلا: "فالثورة قامت بيضاء نظيفة محترمة إلى أن تغول عليها جماعة الإخوان والتطرف الدينى، وربنا كرمنا بثورة 30 يونيو فوصلنا إلى مجلس نواب ورئيس منتخب ودستور استفتى عليه الشعب كله".

كما أوضح اللواء نور الدين عبد الرازق عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن دعوات النزول إلى الشارع والتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير "كلام فاضى"، ولن يستجيب لتلك الدعوات أحد خاصة بعد الانتهاء من خارطة الطريق، قائلا: "أى إنسان عاقل فى مصر سيرفض النزول، وتلك دعوة عبيطة وهبلة وبها تآمر".