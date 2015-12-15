نسرين طافش تختار فساتين عايشة رمضان لمهرجان دبي
الثلاثاء 15-12-2015 09:29
كانت الممثلة الأنيقة نسرين طافش متألقةً في أيام مهرجان دبي السينمائي، حيث اختارت أجمل فساتين المصممة عايشة رمضان لتزين إطلالاتها على السجادة الحمراء .
ظهرت نسرين بإطلالتين مختلفتين حتى الآن الأولى في ليلة الافتتاح حيث تألقت بفستان أسود براق وإطلالة كلاسيكية أنيقة، أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت اللون الأخضر بفستان ذي تصميم بسيط .
بالنظر للصور نجد أنّ إطلالاتها الأولى كانت من ضمن أجمل الإطلالات في أيام المهرجان عامةً، فهل تشاركينا الرأي؟