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نسرين طافش تختار فساتين عايشة رمضان لمهرجان دبي

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الثلاثاء 15-12-2015 09:29

كانت الممثلة الأنيقة نسرين طافش متألقةً في أيام مهرجان دبي السينمائي، حيث اختارت أجمل فساتين المصممة عايشة رمضان لتزين إطلالاتها على السجادة الحمراء .
ظهرت نسرين بإطلالتين مختلفتين حتى الآن الأولى في ليلة الافتتاح حيث تألقت بفستان أسود براق وإطلالة كلاسيكية أنيقة، أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت اللون الأخضر بفستان ذي تصميم بسيط .
بالنظر للصور نجد أنّ إطلالاتها الأولى كانت من ضمن أجمل الإطلالات في أيام المهرجان عامةً، فهل تشاركينا الرأي؟

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سيدتي