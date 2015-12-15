نسرين طافش تختار فساتين عايشة رمضان لمهرجان دبي

كانت الممثلة الأنيقة نسرين طافش متألقةً في أيام مهرجان دبي السينمائي، حيث اختارت أجمل فساتين المصممة عايشة رمضان لتزين إطلالاتها على السجادة الحمراء .

ظهرت نسرين بإطلالتين مختلفتين حتى الآن الأولى في ليلة الافتتاح حيث تألقت بفستان أسود براق وإطلالة كلاسيكية أنيقة، أما في الإطلالة الثانية فقد اختارت اللون الأخضر بفستان ذي تصميم بسيط .

بالنظر للصور نجد أنّ إطلالاتها الأولى كانت من ضمن أجمل الإطلالات في أيام المهرجان عامةً، فهل تشاركينا الرأي؟