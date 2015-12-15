أجمل 10 فساتين من زهير مراد للسجادة الحمراء

عرف المصمم زهير مراد كواحد من نخبة مصممي السجادة الحمراء، إذ تلجأ له النجمات ليوقع إطلالاتهنّ بفساتين ساحرة وجذابة يحصلن معها على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات في كل حفل .

كانت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez واحدةً من نجمات زهير مراد المخلصات حيث تألقت معه في العديد من حفلات السجادة الحمراء هذا العام كانت أجمل تلك الإطلالات في حفل Golden Globes في بداية العام بفستان أنيق وبدلة بيضاء رائعة ارتدتها في حفل Billboard.

وقد وقّع المصمم اللبناني المبدع العديد من الإطلالات الرائعة في مهرجان كان السينمائي، منها إطلالة العارضة إيزابيل جولارت Izabel Goulart بفستان ملكي رائع، وإطلالة العارضة اليسانردرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio بفستان عودي جميل، والممثلة الصينية فان بينغ بينغ Li Bingbing بفستان سماوي رائع بدت به كأميرة من أميرات القصص الخيالية .

استوحي إطلالات رائعة من نجمة بوليوود فريدا بينتووقد لاقى زهير مراد شعبيةً واسعةً بين النجمات العربيات كذلك، فكانت نوال الزغبي أجمل النجمات العربيات بتصاميمه هذا العام إذ ارتدت فستانًا أبيض رائعًا وكانت كالعروس في أحد برايمات برنامج ستار أكاديمي .

نتشوّق لرؤية لمسات زهير مراد في موسم السجادة الحمراء في بداية العام المقبل، وقد جمعنا لك أجمل 10 إطلالات قدمها هذا العام، شاهديها واختاري الأجمل من بينها .

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