شباب مصر × تشيلي .. من يقتنص لقب ' الحصان الأسود ' ؟

لقاء "الحصان الأسود" هكذا صنفه تقرير الفيفا، عندما يصطدم شباب مصر مع تشيلي في أولى مبارياتهما بالمجموعة الخامسة في كأس العالم للشباب التي تستضيفها تركيا.

مصر تسعى لانطلاقة قوية تساعدها على الاستمرار إلى ما أبعد من مرحلة المجموعات، ولكن القرعة جعلته في مواجهة تشيلي الذي يمثل قارة الغائبين الكبيرين الأرجنتين والبرازيل.

ولهذا سيجعل ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر خطته على هذا الأساس الذي يتميز بع معظم فرق أمريكا الجنوبية وهو السرعة والمهارات.

المنتخبين يمتاز بالمهارات الفردية، ولكن الأسرع هو من سيحسم المواجهة.

كرة مشابهة

يقول ربيع ياسين: "منتخب تشيلي مدرسة مثل الأرجنتين والبرازيل، وكرة أمريكا الجنوبية صعبة ومحترمة، سنحاول تضييق المساحات عليهم".

وأضاف في المؤتمر الصحفي "سياستي دائما هجومية ولكن سأضع خطة متوازنة لتضيق المساحات ومنع تشيلي من الاستحواذ".

هذا ما يتميز به منتخب تشيلي، الهجوم المكثف مع امتلاك مهارات أرضية، لذا أداء الفريقين سيكون متشابها إلى حد ما.

الشيء الأكيد في مواجهة مصر وتشيلي هو تسجيل الأهداف، فكلاهما لديه طاقة هجومية جيدة ظهرت في ختام استعداداتهما قبل اللقاء المرتقب.

فمصر كانت قد فازت 5-3 أمام نيوزيلاندا، وفي المقابل اكتسحت تشيلي منتخب تاهيتي للشباب بنتيجة 7-0.

أبرز اللاعبين

صالح جمعة من مصر هو صانع الألعاب الذي وضعه تقرير على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب الذي يستحق المشاهدة.

ووصفه التقرير بأنه اللاعب المهاري الذي سيتمكن من فتح ثغرات بتمريراته البينية في دفاعات تشيلي.

ما يعيب صالح جمعة هو اعتماده على مهارته في التمرير الطويل لذا لا يتحرك كثيرا.

ولكن المنافس يمتلك عددا من اللاعبين في وسط الملعب أبرزهم برايان رابيللو، القصير المكير الذي يمتلك مهارة وسرعة هائلة ويمتاز عن صالح جمعة بسرعته بجانب مهارته وتمريراته المتقنة.

الغائبون

تأكد غياب لاعب الوسط لمنتخب تشيلي كلاوديو باييزا الموقوف، وأيضا احتمال غياب الهداف أنخيلو إنريكيز بسبب مرضه وارتفاع درجة حرارته، ولكن المؤشرات تقول أنه قد يشارك في الشوط الثاني.

ومن جهة الفراعنة، فلا يرغب ربيع ياسين في المخاطرة برامي ربيعة قائد المنتخب الذي يفتقده الدفاع المصري.

فقد أكد في المؤتمر الصحفي "لا نرغب في المغامرة بإشراك ربيعة في التدريبات وسنحاول الاحتفاظ به للمباريات، ولكن قد لا يتم الاستعانة به أمام تشيلي".

ولكن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أعلن تشكيل مصر والذي قد يكون كالتالي:

ويلعب ربيع ياسين المدير الفني للفريق بتشكيل يتكون من:-

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد سمير

الوسط: حسام غالي - أسامة إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد رفعت - محمود حسن "نريزيجيه"

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"