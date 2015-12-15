رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم جائزة الشارقة الثقافية للطلاب الفائزين بمسابقة "ابداع"

كرم الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ بتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة "ابداع" وتسليمهم جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات 2015/2016.

فى مجال شعر العامية حصد الطالب محمد عبد السلام عبد الوهاب المركز الأول عن قصيدته "انتى جنه "بينما جاء انس سمير فتحى بكلية الهندسة فى المركز الثانى عن قصيدته "متر قماش"، بينما فاز محمد مصطفى الناغى بكلية علوم الثروة السمكية بالمركز الثالث.

وفى مجال شعرالفصحى جاءت الطالبه هند عاطف عبد العزيز بكلية الطب البشرى فى المركز الأول عن قصيدة "رثاء بنية لامها"، بينما جاء فى المركز الثانى محمد سعيد محمد عامر بكلية الطب البيطرى عن قصيدة "رساله ناى" وفى المركز الثالث أميرة محمد ابراهيم زيدان كلية العلاج الطبيعى عن قصيدتها لم اعرف شيئا.

وفى مجال المقال الصحفى فازت بالمركز الأول آلاء عبد الهادى بكلية طب اسنان عن مقالها الذى يحمل عنوان "اليونسيف تدق الخطر"، بينما حصدت هديل سامى عوض بكلية التجارة المركز الثانى عن مقال بعنوان "اشكالية الدلاله"، بينما فازت سلمى على عبد الحميد بكلية طب أسنان بالمركز الثالث عن مقالها "الستار".

وفى مجال الرواية فاز محمد راتب سليمان بكلية العلاج الطبيعى بالمركز الأول عن روايته "عشق المحارم"، بينما جاءت ايمان جمال غنيم بكلية العلاج الطبيعى فى المركز الثانى عن روايتها "ميت بنص روح"، وفاز بالمركز الثالث محمد نعمان عبد الرحمن الروينى بكلية علوم الثروة السمكية بالمركز الثالث عن روايته " الشخص غير موجود "وفى مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الأول أحمد عبد الرحمن صابر بكلية الهندسة عن قصته "عودة غريب"، وفاز بالمركز الثانى علا عطية فهمى بكلية الهندسة عن قصتها "كبرياء صغيرة" وجاءت فى المركز الثالث آيه هشام حمدين بكلية علوم الثروة السمكية عن قصتها القصيرة "مراه" بينما حصد محمد عاطف بسيونى بكلية الهندسة المركز الأول فى مجال المسرح عن مسرحيته "الصراع".

وفى نفس السياق، كرم رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى الثلاث فى مسابقة الطالب المثالى، كما سلمهم جوائز مالية قدرها الفان واربعمائة جنيها، وفاز كل من عصام عبد الرحمن النجار، ومنى ممدوح محمد على بالمركز الأول، وفاز كل من أحمد محمد عبد الرحمن هنداوى، والطالبة فاطمة رضا النويشى بالمركز الثانى، وجاء أحمد جمال السعيد جندى وداليا ادريس العباسى فى المركز الثالث.