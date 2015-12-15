الحكم بالسجن 37 عاما على عامل تايلاندى لإهانتة كلب الملك

أخبار تايلاند

فى واقعة تكشف تعصب النظام الملكى الحاكم فى تايلاند، حكمت محكمة بانكوك العسكرية أمس الاثنين بالسجن 37 عام على عامل يدعى ثاناكورن سريبايبون، بعد إتهامه بكتابة عبارات على الإنترنت يسخر فيها من كلب الملك، بجانب اتهامات أخرى مثل إثارة الفتنة، وإهانة الملك، مما جعل موقفه صعب للغاية فى ظل الحكم الديكتاتورى الذى بدأ فى مايو 2014.

وقال موقع " 20 مينيت " الفرنسى، أن عقوبة "إهانة " الملك أو "التعرض للذات الملكية" قد تصل إلى السجن عشرين عاماً على أقل تقدير، ويتم تطبيقها على الاشخاص بسبب تعليقاتهم الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعى، أو بسبب رسومهم على الجدران، أو توجيههم رسائل نصية هاتفية ساخرة من الملك، وأكد الموقع ذاته أن إهانة كلب الملك تعد جريمة، وهو كلب محبوب من صاحبه "الملك"، وهو بطل كتاب نُشر فى عام 2002.

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