قبول استقالة رئيس جامعة الأزهر وتكليف الدكتور إبراهيم الهدهد بمهامه

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قبول استقالة الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، بعد صدور حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة منه والتي يطلب فيها أحقيته في الخدمة حتى سن 65 عامًا.

وبناءً على هذا الحكم القضائى لم يعد بقاء رئيس جامعة الأزهر في منصبه قائمًا على أساس من القانون، وقرر الإمام الأكبر شيخ الأزهر تكليف أقدم نواب رئيس الجامعة بالقيام بعمل رئيس الجامعة إلى حين تعيين رئيس جديد لها؛ وفقًا للإجراءات القانونية.

وكان رئيس جامعة الأزهر قد توجه إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر فور علمه بالحكم القضائي، وقام بتقديم استقالته مسببًا لها باحترامه لأحكام القضاء، وحرصه على الأزهر الشريف وجامعته.