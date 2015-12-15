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19 يناير| الحكم في دعوى استثناء بنك الاستثمار العربي من الحد الأقصى للأجور

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19 يناير| الحكم في دعوى استثناء بنك الاستثمار العربي من الحد الأقصى للأجور 19 يناير| الحكم في دعوى استثناء بنك الاستثمار العربي من الحد الأقصى للأجور

مجلس الدولة – أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطي، التي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطليق الحد الأقصى للأجور لجلسة 19 يناير للنطق بالحكم.

وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.

وأصدرت المحكمة، حكًما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.

 

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