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محكمة الاحتلال تفرج عن الأسير محمد صرمة بعد اتهامه بمحاولة قتل 4 جنود

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محكمة الاحتلال تفرج عن الأسير محمد صرمة بعد اتهامه بمحاولة قتل 4 جنود محكمة الاحتلال تفرج عن الأسير محمد صرمة بعد اتهامه بمحاولة قتل 4 جنود

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلى العسكرية فى "عوفر" الإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد صرمة- من بلدة دير دبوان شرق رام الله بفلسطين- وذلك بعد اتهامه بمحاولة قتل أربعة جنود.

وقال محامى نادى الأسير الفلسطينى أحمد صفية والمترافع عن الأسير صرمة، أن المحكمة قررت الإفراج عنه الثلاثاء بعد أن أمضى (17 شهرا) فى سجون الاحتلال، موضحا أنه وبعد جهود قانونية والاستماع إلى الشهود قررت المحكمة إلغاء تهمة محاولة القتل، والإبقاء على تهمة إصابة جندى بحجر والاكتفاء بمدة اعتقال الأسير التى أمضاها وغرامة مالية بقيمة (2000 شيكل) ووقف تنفيذ.

وكانت محكمة الاحتلال قد قدمت له لائحة اتهام تتضمن بندين وهما محاولة قتل أربعة جنود وإلقاء الحجارة.
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