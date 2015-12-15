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السجن 6 سنوات لمهندستين بالإسكندرية بتهمة التلاعب بمحاضر الإزالة والإهمال

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السجن 6 سنوات لمهندستين بالإسكندرية بتهمة التلاعب بمحاضر الإزالة والإهمال السجن 6 سنوات لمهندستين بالإسكندرية بتهمة التلاعب بمحاضر الإزالة والإهمال
عاقبت محكمة جنح سيدى جابر، برئاسة المستشار شادى رفقى، مهندستين بالإدارة الهندسية بحى شرق الإسكندرية، بالسجن مع الشغل والنفاذ لمدة 6 سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، ووقفهما عن العمل لمدة 3 سنوات ونشر القرار بالجريدة الرسمية، بعد اتهامهما بالإضرار بالمال العام والإهمال الجسيم فى عملهما والتلاعب بمحاضر الإزالة.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى تحريات من مباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من رندا عبد الحليم حميدة، ورانيا إبراهيم عبد العزيز، مهندستين بقسم الإدارة الهندسية بحى شرق، بالإضرار فى المال العام، ومصالح الإدارة الهندسية، وأن المتهمتين لم يقوما بتحرير محاضر الإزالة لعقارات مكلفين بها، مما تسبب بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الإدارة والإهمال فى أداء وظيفتهما.

كان تم إلقاء القبض عليهما، وتحرر المحضر رقم 18656 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، وباشرت النيابة التحقيقات.

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