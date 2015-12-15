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الهيئة الهندسية: الانتهاء من تعميق 15% بالقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد

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الهيئة الهندسية: الانتهاء من تعميق 15% بالقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد الهيئة الهندسية: الانتهاء من تعميق 15% بالقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد
قال اللواء أشرف وجيه رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن أعمال تعميق القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد وصلت إلى 15% من المستهدف إنجازه.

وأضاف وجيه فى تصريحات صحفية له ظهر اليوم الثلاثاء: "العمل يسير بشكل متزامن مع إنشاء أرصفة لتداول الحاويات بطول 10 كيلو متر خصص 70% منها لأرصفة حاويات و30% أرصفة متعددة الاستخدامات، ونعمل على إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع بنطاق شرق الميناء ترتكز على أربعة صناعات أساسية هى صناعة الإلكترونيات وصناعة السيارات والتعبئة والتغليف والمعدات الهندسية".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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