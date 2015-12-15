الأقصر تستضيف معرض "صنع فى بلاد الشام" لدعم وتسهيل عرض المنتجات السورية

تستضيف مدينة الأقصر فى الفترة من 17 من شهر ديسمبر الجارى، وحتى منتصف شهر يناير المقبل 25 عارضًا سوريًا، يعرضون مجموعة من المنتجات السورية فى مجالات الملابس والأقمشة، وتجهيزات العرائس والمفروشات والعبايات الشامية، والمطرزات التى تشتهر بها سوريا وبلاد الشام، وذلك فى إطار معرض "صنع فى الشام" الذى يقام فى إطار الدعم المصرى الدائم للشعب السورى وقضيته.

ومن جانبه، صرح رائد وسوف، مدير عام المعرض، إنه سيقام بجانب عرض المنتجات السورية، سيتم عمل جناح خاص للأكلات السورية والشامية، وكذلك بجانب كرنفال لعرض الفنون والأزياء الشعبية التى تتميز بها كل محافظات سورية والتى تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل النساء المصريات، مشيرًا إلى أن المعرض الذى سيشارك فيه رجال أعمال مصريون وسوريون، ويأتى فى إطار علاقات الإخوة بين الشعبين المصرى والسورى، بجانب الدعم الرسمى المصرى للقضية السورية، حيث يتميز المعرض بمشاركة عشرات العارضين السوريين وأكبر المصانع السورية التى عرضت إنتاجها فى مختلف القطاعات التى تغطى احتياجات الأسرة المصرية.

وأشاد رائد وسوف ورجال الأعمال والعارضون السوريون المشاركون فى المعرض فور وصولهم لمدينة الأقصر للإعداد لمعرضهم بالدعم الرسمى والشعبى من قبل الأشقاء فى مصر للشعب السورى، وكذلك وقوف مصر بجانب الصناع ورجال الأعمال السوريين.

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