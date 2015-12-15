"إنقاذ مرضى صعيد مصر" تهدى أقسام الأورام بمستشفيات أسيوط الجامعية 50 بطانية

قدمت جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور حسن صلاح، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه الدكتور ثابت عبد المنعم، 50 بطانية إهداءً لمرضى القسم بمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك خلال زيارة الجمعية، إلى قسم علاج الأورام والطب النووى بمستشفى أسيوط الجامعى.

ومن جهته قال الدكتور حسن صلاح، رئيس الجمعية، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار حرص الجمعية على مد يد العون لفقراء المرضى من شتى محافظات الصعيد والعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك على نحو إنسانى، وكريم وذلك من خلال تبرعات القادرين وأهل الخير من كافة فئات المجتمع، التى خصصت له الجمعية حساب بنكى رقم 30000/1/364 بنك مصر فرع جامعة أسيوط، موضحاً أن البطاطين المهداة خلال الزيارة مقدمة بالكامل من عدد من فاعلى الخير من الأساتذة والعاملين بالجامعة، مشيداً كذلك بدور أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وما قدموه من دعم مادى، ومعنوى للجمعية ساهم بشكل كبير فى نجاحها خلال فترة، وجيزة، والقيام بدور مؤثر وفاعل.

ومن جانبه أضاف الدكتور ثابت عبد المنعمن نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية تحتفل فى شهر ديسمبر الجارى بمرور أول عام على إشهارها، الذى شهد إنطلاقة قوية للجمعية استطاعت خلاله تلبية احتياجات عدد من أقسام المستشفى وتوفير ما يلزمها من بعض الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه، التى تضمنت كراسى متحركة، وأجهزة تنفس صناعى، وحوافظ للعينات ومبردات مياه، وصواعق حشرات، وعدد من أجهزة التكييف، التى تمكنت من خلالها من إعادة العمل العناية المركزة بوحدة الإصابات بعد توقفها لفترة طويلة، كما أحدثت طفرة فى قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى بعد تحديثه، وسد ما يواجهه من عجز فى بعض الأجهزة.