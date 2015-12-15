إزالة 29 "موقف عشوائى" فى حملة لمرور الإسكندرية لضبط المخالفين

قاد ضباط إدارة المرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملة مرورية بدوائر أقسام المدينة، اليوم، الثلاثاء، لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع والميادين للحد من الحوادث حفاظاً على أرواح وأموال المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 "موقف عشوائى"، و13 الوقوف فى الممنوع، و14 وضع ملصقات، و15 مخالفة إشارة، 25 استخدام محمول، و1340 إجمالى حالات الونش، و15 زجاج ملون، و602 إجمالى حالات السحب، و28 أجرة زيادة، و498 مخالفات نموذج 125، و23 مخالفة شروط التراخيص، وقضية حجز السيارات، و22 التحميل خارج الموقف، و8 عدم صلاحية الفرامل، و28 عدم تشغيل العداد، و6 السير يسار الطريق، و17 طمس لوحات، وبدون تراخيص، و46 دخان كثيف، و54 بدون قيادة وتسيير، و13 عدم صلاحية الإطارات، و61 انتهاء قياده وتسيير، و16 عدم صلاحية الأنوار، و28 رخصة لا تجيز، و25 مخالفة خط السير، و15 السير فى الممنوع، و24 عدم تشميع الحمولة، و22 أمن ومتانة، و20 مخالفة حزام الأمان، و17 بدون خوذة، و2 سحب سرعة، و16 آلة التنبيه، و212 الرادار.