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محافظ المنيا يوجه بإجراء جراحة عاجلة لمواطن وتوفير عمل له

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محافظ المنيا يوجه بإجراء جراحة عاجلة لمواطن وتوفير عمل له محافظ المنيا يوجه بإجراء جراحة عاجلة لمواطن وتوفير عمل له
قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، علاج أحد المواطنين على نفقة المحافظة، مع إجراء عملية تجميل عاجلة من آثار الحروق بإحدى ذراعيه، حيث يعانى من التصاق بمفصل اليدين مما يتسبب فى منع الحركة.

وكان المحافظ قد قابل المواطن خلال جولته لتفقد بدء تشغيل كوبرى مزلقان الأخصاص، وطلب منه الحضور لمكتبه، مكلفًا الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة، بالبدء فورًا فى إجراءات العلاج له مع دراسة إمكانية توفير عمل له، حيث تسبب الحريق الذى يعانى منه فى رفض تشغيله، مما اضطره للسكن فى الشارع ومد يديه للمارة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تتوان فى تقديم يد العون والمساعدة لكل من يستحق من أبناء المحافظة، موضحًا أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أخطر الظواهر الاجتماعية فى الآونة الأخيرة حيث يضطر الأطفال للعمل تحت ضغوط كثيرة مما يهدد أمن وسلامة المجتمع وهناك الكثير من الأفراد والجهات التى تستغل إصابات وأمراض الأطفال للتربح من خلاله.
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