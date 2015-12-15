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غرفة صناعة الإعلام: فى انتظار شكوى خالد يوسف لاتخاذ الإجراءات القانونية

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غرفة صناعة الإعلام: فى انتظار شكوى خالد يوسف لاتخاذ الإجراءات القانونية غرفة صناعة الإعلام: فى انتظار شكوى خالد يوسف لاتخاذ الإجراءات القانونية
قال المهندس محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام، إن الغرفة تواصلت مع المخرج السينمائى ونائب مجلس النواب خالد يوسف، بعد واقعة عرض صور مشكوك فيها من قبل الإعلامى أحمد موسى.

وأضاف الأمين لـ"اليوم السابع"، أنهم طالبوا المخرج خالد يوسف بتقديم شكوى إلى اللجنة المهنية الخماسية، التى تم تشكيلها من الجهات الخمس الممثلة عن الصحفيين والإعلاميين طبقا لبنود مدونة السلوك المهنى، مشيرا إلى أنه فى حالة تقديم الشكوى ستبت اللجنة فيها وتوصى بالإجراءات المناسبة تجاه المخالفة، وسيتم إرسال توصيتها للجهة المعنية لاتخاذ اللازم.

وتابع الأمين قائلا: "لم نستطع أخذ أى قرار دون وجود شكوى، لازم خالد يوسف يتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم فى الخماسية ولو له حق هياخده".

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