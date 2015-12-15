وزير الأوقاف: تطهير وسائل الإعلام الدينى من العناصر المتشددة واجب وطنى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإعلام الدينى إما أن يصنع التشدد والتطرف، أو يكون وسائل إعلامية ناجحة لنشر التسامح والوسطية والفكر الصحيح، مضيفا أن الإعلام واحد من الأسلحة الهامة فى المعارك الفكرية والثقافية وتجييش الرأى العام أو تهيئته، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى وفق إحصاء لمرصد الأزهر الشريف يجند نحو 80 % من عناصره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونحو 20 % فقط عبر التواصل المباشر.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن مصر بها نماذج للإعلام الدينى الهادف، الذى يعبر عن المؤسسات الدينية، وأخرى تعمل على نشر الوسطية لا يمكن أن نتجاوزها، مثل صحيفة صوت الأزهر، التى تصدر عن مشيخة الأزهر الشريف، ومجلات هامة كمجلة الأزهر التى تصدر عن مشيخة الأزهر الشريف، ومنبر الإسلام التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

وحذر الوزير، من تسلل بعض عناصر التطرف والتشدد إلى بعض وسائل الإعلام الدينى كتابة أو تحريرًا أو خلافه، ولو كان ذلك تحت مظلة التقية المقيتة، مؤكدا أن تطهير جميع هذه الوسائل من عناصر الجماعات المتشددة يعد واجبًا دينيًا ووطنيًا.

وذكر الوزير: إذا استدعينا إلى الذاكرة هذا العام الأسود المشئوم المعروف بعام حكم المرشد أو جماعة المقطم أو عام الأهل والعشيرة، فإننا نريد أن نذكر لكى لاننسى أو نفقد الذاكرة ببعض ما كانت تبثه وسائلهم الإعلامية من قذائف تشدد كغزوة الصناديق، أو الدعوة إلى هدم الآثار أو تحطيمها على لسان مرجان أحمد مرجان وجماعته، أو تلك السيول المفرطة فى التكفير أو التهديد والوعيد والقذف والسباب الصراح، حيث تحولت بعض البرامج الدينية آنذاك إلى برامج حزبية موجهة لصالح جماعة الإخوان المسلمين ومن كان يدور فى فلكها من جماعات وتيارات وأحزاب الإسلام السياسى وبلا أى استثناءات.

واستكمل الوزير: مع دعوتنا الصراح لدعم جميع الوسائل المعتدلة من الإعلام الدينى، وحث العلماء المتخصصين على إثرائها سواء بحواراتهم أم بمقالاتهم وكتاباتهم، ودعا الوزير، جميع وسائل وبرامج الإعلام الديني إلى إفساح المجال واسعًا أمام المتخصصين دون سواهم، وعدم السماح لغير المؤهلين وغير المتخصصين بالتصدر الديني عبر هذه الوسائل حتى نستطيع معًا تجفيف منابع التطرف والفتوى بدون علم، ونغلق الباب أمام الأدعياء من أن يعبثوا بعقول المجتمع وأمنه الفكري.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الإصدارات تلقى الضوء على كثير من القضايا الفكرية والدينية وتناقشها مناقشة علمية جادة وبخاصة ما يتصل بمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ولا سيما في الآونة الأخيرة، وهذه الوسائل يجب أن تُشجع وأن تُحتضن وأن يلقى عليها الضوء أكثر مما هو عليه الآن، ثم إن عليها جميعًا أن تطور من نفسها شكلاً ومضمونًا بما يتواكب مع معطيات العصر ومستجداته وقضاياه الراهنة.

وقال الوزير، إن وسائل إعلام نشر الوسطية نجحت إما لأنها تنتهج نهجًا دينيًا خالصًا، أو أنها تنتهج نهجًا دينيًا ووطنيًا وتثقيفيًا، بعيدًا عن التجاذبات الحزبية، وعدم تبعيتها لأي جماعة دينية أو فصيل سياسي، فهي إما أن تتبع مؤسسة دينية عريقة كالأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

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