حبس طبيب 5 سنوات مع الشغل لإعطائه دواء خاطئ لمريض تسبب فى وفاته

قرر المستشار شادى رفقى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، معاقبة دكتور أمراض نفسية وعصبية بالسجن مع الشغل لمدة 5 سنوات، وكفالة 100 الف جنيه، بعد اتهامه بقتل مريض بالخطأ أثناء علاجه.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الدلخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً ضد المتهم "ع .ع .ف"، أستاذ دكتور أمراض نفسية وعصبية، يفيد بقيام المتهم بإعطاء مريض دواء خطأ، مما تسبب فى وفاته.

توصلت التحريات إلى أن الدواء كان يحتوى على مادة سامة، وأن الطيب لم يقم بإجراء التحاليل الطيبة اللازمة، مما تسبب فى إتلاف "الكبد والكلى" ووفاته، كما ثبت بتقرير الطب الشرعى، وتحرر محضر رقم 19987 لسنة 2015 جنح سيدى جابر.