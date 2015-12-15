الأهلي: الكاف أخطرنا بلائحة جديدة لدوري الأبطال ' حضور الجماهير من المجموعات '

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنادي الأحمر بلائحة جديدة في دوري أبطال إفريقيا، تنص على ضرورة حضور الجماهير بداية من مرحلة المجموعات.

ويشارك الأهلي والزمالك ممثلين لمصر في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ قطبا الكرة المصرية مشوارهما في البطولة من دور الـ32 في شهر مارس المقبل.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "الكاف أخطرنا بوضع لائحة جديدة لدوري الأبطال".

وتابع "تم وضع بند يشترط حضور الجماهير بداية من مباريات مرحلة المجموعات، والكاف أخطرنا بأن هذا إلزامي".

وواصل مضيفا "تنص اللائحة الجديدة على أحقية الكاف في نقل المباراة إلى أي ملعب آخر في حال عدم الالتزام".