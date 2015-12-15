محافظ المنيا يشهد دورة تدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم، الدورة التدريبية التى نظمها المعهد المصرفى المصرى، بالتعاون مع بنك إمارات دبى، لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل الفعال مع البنوك بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية مثل هذه البرامج التدريبية خاصة فى مجال الاستثمار وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن أصحاب هذه المشروعات يواجهون صعوبات أثناء التخطيط الاستراتيجى وإدارة مشروعاتهم والحصول على التمويل والتعامل مع البنوك.

وأشار إلى أن التدريب والتأهيل لسوق العمل يحظى بأهمية كبرى لدى فئات المجتمع بشكل عام حيث إن التدريب فى حد ذاته يهدف إلى الوصول بالفرد إلى أقصى درجات الكفاءة حتى يتمكن من اقتحام سوق العمل، كما يتيح الفرصة لاكتساب عادات اقتصادية مهارية تزيد من رفع الكفاءة والإنتاج.

هذا وقد استمرت الدورة التدريبية على مدار يومين وتهدف إلى تعميق أساسيات إدارة الأعمال وتغطية مجالات التخطيط الاستراتيجى والتنبؤات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بمصادر التمويل الخارجى مع تقديم شرح مفصل للتقنيات والأساليب المختلفة للتعامل مع البنوك.

ويقدم البرنامج شرحًا لأفضل الممارسات الإدارية لتشغيل المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية وخطط العمل المرتبطة بها وتحديد قائمة مصادر التمويل وشرح متطلبات البنوك مع توضيح أهمية القوائم المالية وتحليل الميزانيات.

شارك فى الدورة التدريبية إدارة الشئون المالية وإدارة الاستثمار وإدارة المشروعات وصندوق الخدمات.



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