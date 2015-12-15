بالصور.. انطلاق فعاليات مسابقة مارثون طلاب وطالبات جامعة أسيوط

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات مسابقة ماراثون الجرى لطلاب وطالبات الجامعة، والتى نظمتها إدارة النشاط والرياضة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عز المنصورى مدير عام إدارة رعاية الشباب، وعدد من مشرفى ومديرى الإدارات المختلفة.

وقال عز المنصورى مدير عام إدارة رعاية الشباب أن الماراثون يأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم النشاط الرياضى وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية روح المشاركة بين الطلاب وتشجيعهم على الانخراط فى الأنشطة المختلفة، مضيفا أن الماراثون جاء بمشاركة 30 طالبا و20 طالبة من مختلف الكليات بالجامعة والمدينة الجامعية.

ومن جانبه أوضح إيهاب محمد رئيس قسم النشاط الطلابى بالإدارة العامة لرعاية الشباب أن ماراثون الطلاب بدأ من مصنع بلاط الوادى على طريق أسيوط الزراعى، وماراثون الطالبات بدأ من أمام كلية الطب البيطرى مروراً بالجامعة ومنتهياً بالاستاد الرياضى.

وفى نهاية الماراثون تم توزيع جوائز مالية على المراكز العشرة الأولى من ماراثون الطلاب، والمراكز العشرة الأولى من مارثون الطالبات.



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