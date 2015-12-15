التهاب البروستاتا.. الأسباب والأعراض

التهاب البروستاتا من الأمراض الشائعة بين كبار السن، وقد تكون ناجمة عن القسطرة البولية الملوثة، وأما الأشخاص الأصغر عمراً فتحدث غالباً بسبب العدوى الميكروبية، حيث يصابون بالتهاب البروستاتا بفعل البكتيريا الموجودة داخل المعدة أو الأمعاء أو بكتيريا القناة البولية، وهى نوعان: حاد ومزمن. أسباب التهاب البروستاتا

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>ومن أبرز أسباب التهاب البروستاتا حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthinaging":

>- الإصابة بعدوى ميكروبية فى المثانة أو القناة البولية

>- حدوث إصابة فى الحوض

>- مجرد التعرض لإصابة سابقة بالتهاب البروستاتا يعرضك لحدوث المرض مرة أخرى

>- الجفاف ونقص مستويات المياه بالجسم

>- الضغوط والتوتر

>- الإصابة بمرض الإيدز

>- امتلاك تاريخ وراثى للمرض

>- الأشخاص الذين يركبون قسطرة بولية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البروستاتا أعراض التهاب البروستاتا

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>وفيما يتعلق بأعراض التهاب البروستاتا بين كبار السن، فهى تشمل:

>- آلام أسفل ووسط الظهر

>- التبول بشكل متكرر

>- الشعور بحرقان أو آلام أثناء التبول

>- الشعور بآلام فى المنطقة بين الخصيتين وفتحة الشرج

>- الشعور بحاجة للتبول أثناء الليل

>- الإلحاح البولى أو الشعور برغبة ملحة فى التبول

>- قد لا يشعر المريض بأى أعراض على الإطلاق أعراض التهاب البروستاتا بين الشباب

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>وأما التهاب البروستاتا التى تصيب الأشخاص الأصغر عمراً فتشمل أعراضها: ارتفاع درجة الحرارة والرعشة، وقد يصاحبها أيضا الإصابة بعدوى القناة البولية.

شبكةعيونالإخبارية

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