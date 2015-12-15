مران الأهلي - بيسيرو يراوغ واكتشاف الإمارات قد يبدأ أمام سموحة

أجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي تغييرا في الفريق الأساسي خلال تقسيمة مران اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وكانت ملامح التشكيل الأساسي للفريق الأحمر قد ظهرت في مران أمس الاثنين، حيث لعب ثنائي هجومي مكون من عمرو جمال وماليك إيفونا في الفريق الأساسي خلال التقسيمة.

ولكن بيسيرو أجرى تغييرا اليوم بالاعتماد على أحمد حمدي الذي وصفه باكتشاف معسكر دبي في وسط الملعب، ليخرج إيفونا.

ثم عاد بيسيرو وأشراك إيفونا في الفريق الأساسي للتقسيمة دون أن يستبدل أي لاعب، ليلعب 12 ضد 12.

وجاء تشكيل الفريق الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد الدين سمير - أحمد حجازي - صبري رحيل - باسم علي

خط الوسط: رامي ربيعة - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - حسام غالي - مؤمن زكريا

خط الهجوم: عمرو جمال - إيفونا

في المقابل، ضم الفريق الاحتياطي 12 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ

خط الدفاع: محمد هاني - محمد نجيب - شريف حازم - حسين السيد

خط الوسط: أحمد الشيخ - رمضان صبحي - صالح جمعة - وليد سليمان - أحمد فتحي

خط الهجوم: عماد متعب - جون أنطوي