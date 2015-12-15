رادار في الجول - عمرو بركات نجم المقاصة ' انفجار في أول 90 دقيقة '

مشاركة فعالة لمدة 23 دقيقة أمام الإنتاج الحربي سجل خلالها عمرو بركات هدف الفوز لمصر للمقاصة، كانت كافية لإقناع مدربه إيهاب جلال لإشراكه أساسيا أخيرا أمام المقاولون العرب.

رادار FilGoal.com التقط أرقام النجم الأبرز في فوز المقاصة على المقاولون 4-1.

ويشارك بركات منذ بداية الموسم بديلا مع المقاصة، ولكن تسجيل هدف الفوز للفريق الذي كان يلعب بـ10 لاعبين ضد الإنتاج الحربي. منحه فرصة اللعب أساسيا أمام المقاولون.

لم يخذل بركات مدربه الذي لايزال يحافظ على النتائج المبهرة مع المقاصة متصدر جدول الدوري الآن بدون هزائم.

لعب عمرو بركات 90 دقيقة أمام المقاولون، وسجل الهدف الأول للمقاصة من قذيفة رائعة وصنع الهدف الرابع لنانا بوكو.

فاعلية بركات الكبيرة تظهر في أنه سجل هدفا من تسديدتين على مرمى المقاولون العرب. وصنع آخر بعدما أرسل عرضيتين بشكل صحيح.

بركات كان نشيطا على الجبهة اليسرى للمقاصة، وصنع خطورة الفريق الفيومي الذي استغل قوة جناحيه في قهر المقاولون. هذا ما كشف عنه اللاعب نفسه عقب المباراة عندما تحدث عن تعليمات مدربه إيهاب جلال.

وقال بركات عقب المباراة: "كنا نقوم بتبادل الأدوار على جانبي الملعب".

استقبل اللاعب الكرة 25 على الجانب الأيسر، و4 مرات في الجانب الآخر من الملعب.

ولكن خطورة بركات تظهر أكثر في بناء هجمات المقاصة عندما يستلم الكرة في الثلث الأول من نصف ملعب الخصم.

فبركات قام بـ30 تمريرة صحيحة من أصل 45 بنسبة نجاح تصل إلى 67%.

أرقامه في الدوري

بشكل عام، لعب بركات صاحب الـ24 عاما 157 دقيقة مع المقاصة هذا الموسم، بواقع 4 مباريات شارك في واحدة فقط منهم أساسيا.

سجل بركات هدفين، وصنع مثلهما.

يستقبل بركات الكرة من زملائه بمعدل كل دقيقتين، وهو ما يثبت ثقة زملائه فيه رغم عدد الدقائق القليلة التي يلعبها، فهو قادر على الركض بالكرة والتسجيل بنفسه أو القيام بدور محطة اللعب.

واستلم بركات الكرة من زملائه 78 مرة، فقدها 14 مرة منهم فقط وتبلغ نسبة تمريراته الصحيحة 74%. وأرسل 3 عرضيات بشكل صحيح.

وسدد نجم المقاصة الذي كان لاعبا في صفوف الناشئين بالزمالك الكرة 5 مرات، 3 منهم كانوا بين الثلاث خشبات.