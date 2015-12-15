فيديو| إيمان عز الدين: سماء سوريا أصبحت مهرجانًا دوليًا للقصف.. وطفل «عايز ماما» هز الضمير العربي

استنكرت الإعلامية، إيمان عز الدين، القصف الروسي الذي تتعرض له الأراضي السورية في إطار الحرب الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أن روسيا تعد من أهم الدول الداعمة لمصر في الفترة الأخيرة، لكن وقوفنا مع أشقائنا العرب أمر ضروري أيضا.

وأضافت إيمان عز الدين، أمس الاثنين، خلال حلقة برنامجها “مفتاح الحياة” على فضائية الحياة، إن سماء سوريا أصبحت مهرجانا دوليا للقصف من عدة دول أجنبية، واصفة الأراضي السورية برقعة الشطرنج التي يتلاعب بها من يشاء.

واستشهدت، الإعلامية إيمان عز الدين، بالقصف الذي تعرضت له مدينة الغوطة، وعرضت مقطع فيديو لطفل سوري يصرخ “عايز ماما” عقب تفجير منزل أسرته ومقتل أفراد عائلته، مشيرة إلى أن صراخ الطفل هز قلوب وضمير العرب.

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