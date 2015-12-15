محافظ القاهرة يدشن توسعة وتطوير نفق زهراء المعادي بتكلفة 22مليون جنيه

قام الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، اليوم، بوضع حجر أساس توسعة وتطوير نفق زهراء المعادى بتكلفة 22 مليون جنيه، والذي يعد المخرج الرئيسي لطريق الزهراء بالمعادي تحقيقاَ للسيولة المرورية بمنطقة المعادى والزهراء والقطامية وتقليل التكدس المرورى بطريق الاوتوستراد ومواجهة الكثافة المتوقعة فى زيادة أعداد السكان بمنطقة زهراء المعادى والتى تشهد تطور عمرانى كبير.

وصرح محافظ القاهرة بان أعمال التوسعة والتطوير تتضمن ازدواج النفق ليصبح النفق القــديم ( بعد تطويره ) خروجًا من زهراء المعادي إلى المعادى والنفق الجديد بعرض ( 8 مترات ) دخولًا للقادم من المعـــادى لزهراء المعادى ، ومن المقرر أن يستغرق التنفيذ وافتتاح النفق امام حركة السيارات 8 أسابيع طبقاَ للجدول الزمني المحدد.

وأكد أن البدء فى تنفيذ توسعة وتطوير نفق الزهراء يأتى فى اطار جهود محافظة القاهرة وإستراتيجيتها للارتقاء بالطرق والنقل والمواصلات وإيجاد حلول جذرية للتكدس المرورى وتحقيق سيولة حركة السيارات ببعض المناطق والمحاور الهامة ، مشيراَ إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى للمحافظة فى اقامة مشروعاتها ومخططاتها التنموية والخدمية.

ونوه محافظ القاهرة إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى للمحافظة فى اقامة مشروعاتها ومخططاتها التنموية والخدمية ، حيث تعد مشاركة شركة أندية وادى دجلة لتمويل ودعم مشروع توسعة النفق هو نموذج مثالى لضرورة التزام الكيانات الاقتصادية بدورها المجتمعي.

وأضاف أنه تم إعداد طريقي مناورة كبديل للنفق لربط طريق الاوتوستراد بمنطقة الزهراء منعاَ للتكدس المرورى بالمنطقة خلال فترة تنفيذ اعمال التوسعة والتطوير بالنفق ، بالإضافة إلى قيام أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق بنقل وتحويل مسارات ووصلات شبكات المرافق ( المياه والصرف والكهرباء والتليفونات ) اسفل منطقة النفق قبل بدء الحفر واعمال التوسعة.

ووجه بضرورة البدء فى اعمال تنسيق وتجميل محيط منطقة النفق بالتوازى مع اعمال التطوير والتوسعة للحفاظ على المظهر الجمالى للمنطقة ككل عقب التطوير.

شهد احتفال وضع حجر الأساس المهندس ماجد سامى رئيس مجلس شركة إدارة اندية وادى دجلة ، ونواب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والغربية والشرقية ، واللواء علاء الدجوى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة ، وم. اشرف حلمى مدير مديرية الطرق وعدد من قيادات المحافظة .