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الأمم المتحدة: محادثات "جنيف" يجب أن تؤدى إلى وقف دائم للقتال فى اليمن

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الأمم المتحدة: محادثات "جنيف" يجب أن تؤدى إلى وقف دائم للقتال فى اليمن الأمم المتحدة: محادثات "جنيف" يجب أن تؤدى إلى وقف دائم للقتال فى اليمن
أكدت الأمم المتحدة، أن محادثات "جنيف" بين الأطراف المتنازعة فى اليمن يجب أن تؤدى إلى وقف دائم للقتال، وطالب المبعوث الدولى لليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليمنية والحوثيين بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذى بدأ سريانه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقد ما أفادت به قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وبدأت اليوم فى العاصمة السويسرية "جينيف" محادثات بين أطراف النزاع فى اليمن، لبحث تسوية سياسة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار فى البلاد.
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