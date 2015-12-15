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ليبيا تبدى رغبتها فى الانضمام للتحالف الإسلامى العسكرى ضد الإرهاب

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ليبيا تبدى رغبتها فى الانضمام للتحالف الإسلامى العسكرى ضد الإرهاب ليبيا تبدى رغبتها فى الانضمام للتحالف الإسلامى العسكرى ضد الإرهاب

رحبت ليبيا بتشكيل التحالف العسكرى الإسلامى الذى أعلن عنه فى الرياض، ويضم 34 دولة عربية وإسلامية بقيادة المملكة العربية .

وقال وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، فى تصريح اليوم، أنه أجرى مشاورات مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أبدى خلالها الوزير السعودى رغبة المملكة فى أن تكون ليبيا من الدول المؤسسة لهذا التحالف.

وأضاف الدايرى، أنه كان من الطبيعى جدا أن تستجيب ليبيا لذلك، خاصة أن هناك تحديات كبيرة تشكل هما مشتركا للدول العربية والإسلامية، وهو الإرهاب الذى يمثله اليوم تنظيم (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى.

وأعلنت الليلة الماضية المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف عسكرى إسلامى "لمحاربة الإرهاب" يضم 34 بلدا أبرزها وتركيا وباكستان ودول خليجية.

ومن المقرر تأسيس مركز عمليات مشترك فى العاصمة السعودية، الرياض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

وتضم قائمة الدول الـ34 الأعضاء كلا من: السعودية، والبحرين، وبنجلاديش، وبنين، وتشاد، وجزر القمر، وساحل العاج، وجيبوتى، ومصر، والجابون، وغينيا، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمالديف، ومالى، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوجو، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وقال ولى ولى العهد السعودى وزير الدفاع محمد بن سلمان، أن التحالف الجديد سينسق الجهود ضد المتطرفين فى العراق، وسوريا، وليبيا، ومصر، وأفغانستان.
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مصر 365

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