الحوثيون وقوات صالح يخرقون الهدنة فى عدد من المحافظات اليمنية

>أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الثلاثاء بأن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قاموا بخرق "الهدنة "منذ بدء سريانها فى عدد من المحافظات اليمنية.

ففى محافظة تعز 257/ كم جنوب صنعاء/ قالت المصادر إن الحوثيين وقوات صالح "شنوا قصفاً عنيفاً وعشوائيا بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية"، ومازالوا يفرضون حصارا خانقا على المدينة.

فى الوقت ذاته، ذكرت مصادر محلية أخرى فى محافظتى لحج والضالع جنوبى اليمن، أن قصفا عنيفا بقذائف "الهاون والكاتيوشا"، استهدف عددا من المناطق الواقعة فى قبضة الجيش والمقاومة الشعبية.

ودخل وقف إطلاق النار فى اليمن حيز التنفيذ اليوم بناء على طلب من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويأتى ذلك بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات مشاورات السلام "جنيف2" فى سويسرا بين وفدى الحكومة، والحوثيين وصالح.

ويرأس وفد الحكومة اليمنية عبد الملك المخلافى وزير الخارجية، كما يرأس وفد الحوثيين محمد عبد السلام وهو الناطق الرسمى باسم جماعة أنصار الله الحوثية.

و لم تصدر جماعة أنصار الله الحوثية حتى الان أى تصريح حول موقفها من إعلان وقف إطلاق النار.

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