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هيئة كبار العلماء بالسعودية تدعو الدول الإسلامية للإنضمام للتحالف ضد الإرهاب

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هيئة كبار العلماء بالسعودية تدعو الدول الإسلامية للإنضمام للتحالف ضد الإرهاب هيئة كبار العلماء بالسعودية تدعو الدول الإسلامية للإنضمام للتحالف ضد الإرهاب
دعت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية ، الدول الإسلامية للإنضمام للتحالف ضد الإرهاب، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل اليوم.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية أكدت أن أعمال الجماعات الإرهابية كشف عن وجهها الأكثر قبحا باستهداف المساجد فى القديح فى مسجد على بن أبى طالب رضى الله عنه وفى الدمام فى مسجد العنود.

وكان ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، أكد خلال مؤتمر صحفى أمس بالرياض، أن هناك دولا تعانى من الإرهاب مثل داعش فى سوريا والعراق وكذلك الإرهاب فى اليمن وليبيا ومالى ونيجيريا وباكستان وأفغانستان، لافتا إلى أن هذا يتطلب جهودا قوية لمحاربته، مشددا على أنه سيتم التنسيق للقضاء على الإرهاب فى هذه المناطق.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أنه ستنشأ غرفة عمليات فى الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب فى جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى حرصا على محاربة هذا الداء، مشيرا إلى أن تنسيق الجهود مهم جدا وسيتم تطويرها للقضاء على الإرهاب.
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