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الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار باليمن خطوة أولى لبناء سلام دائم فى البلاد

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الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار باليمن خطوة أولى لبناء سلام دائم فى البلاد الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار باليمن خطوة أولى لبناء سلام دائم فى البلاد

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن وقفا لإطلاق النار بدأ فى اليمن اليوم الثلاثاء بينما تستعد الأطراف المتحاربة لفتح محادثات سلام ترعاها المنظمة الدولية فى سويسرا للتوصل لسلام دائم.

وقال أحمد فوزى المتحدث باسم الأمم المتحدة فى إفادة صحفية فى جنيف "يعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم بدء وقف إطلاق النار باليمن والذى يعتبره خطوة أولى تجاه بناء سلام دائم فى البلاد."

وأضاف أن ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين وصلوا لمكان المحادثات فى سويسرا -والذى لم يكشف عنه- وإن وفد كل جانب يضم 18 مندوبا. وقال إنهم مستعدون لبدء المحادثات فى أى لحظة.
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