الكرملين: ليس لدينا معلومات تفصيلية عن التحالف الإسلامى العسكرى

قالت قناة روسيا اليوم أن الكرملين لم يفصح عن تقييمه للتحالف الإسلامى العسكرى الذى شكلته السعودية ، رغم التأكيد على إيجابية توحيد الجهود فى محاربة الإرهاب.

وقال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لم تتوفر بعد لدينا المعلومات التفصيلية التى نحتاجها، أى ممن يتشكل التحالف؟ وما هى أهدافه؟ وبأى شكل سيحارب الإرهاب؟".

أما من وجهة النظر الجيوسياسية، فقد أكد بيسكوف أن "توحيد الجهود فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ظاهرة إيجابية طبعا".

وكانت السعودية أعلنت عن تشكيل تحالف إسلامى عسكرى مؤلف من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، مقره الرياض.

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