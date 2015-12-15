اشتباكات بين "داعش" وشرطة الأنبار فى تل مشيهيد بعد انسحاب الجيش العراقى

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم، بوقوع اشتباكات بين داعش وشرطة الأنبار فى تل "مشيهيد" جنوب شرقى الرمادى بعد انسحاب الجيش العراقى.

يذكر أن وزير الدفاع العراقى خالد العبيد، أكد أن النصر الكبير سيكون بعودة النازحين إلى ديارهم بعد تحريرها من سيطرة داعش، مؤكدا أنه لا مكان لمن تعاون مع داعش ضد أهله، ولمن تلطخت أيدهم بدماء العراقيين.

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