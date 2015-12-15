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«زينة» للقاضي: «خايفة أموت ومحدش يجيبلي حق ولادي»

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«زينة» للقاضي: «خايفة أموت ومحدش يجيبلي حق ولادي» «زينة» للقاضي: «خايفة أموت ومحدش يجيبلي حق ولادي»

زينة – أرشيفية

طلبت الفنانة زينة من هيئة المحكمة أثناء نظر استئاف الفنان أحمد عز على إثبات نسب توءمها، التحدث إلى هيئة المحكمة وأن تحكي قصة زواجها من الفنان أحمد عز.

وسمحت المحكمة للفنانة زينة التحدث، حيث قالت إنها تزوجت الفنان أحمد عز في يونيو عام 2012، ثم قضيا في أسبوعا، ثم سافر أحمد عز إلى نيويورك، ولحقته هي بعدها بأسبوع إلى لوس أنجلوس بعيدا عن أعين المنتجين، حيث كانوا يحضرون افتتاح أحد أفلامهما معا هناك، لأن زواجهما كان سريا بناء على طلبه، ثم حملت في شهر أبريل وكان أحمد عز يعلم بذلك.

وقالت: إن الفنان أحمد عز ماطل في الدعوى واتهمها بالتزوير، وأن دخولها المحكمة ليس سهلًا عليها.

وطالبت الفنانة زينة من المحكمة باستخراج شهادات ميلاد لأطفالها، وطالبت بعيشة طبيبعة لأبنائها، وقالت للقاضى: “أبوس إيدك عايزه حق ولادي، وخايفة أموت ومحدش يجيبلي حق ولادي.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة “عز الدين وزين الدين” إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

 

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