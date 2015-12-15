"آداب المنوفية" تناقش المشروعات الصغيرة ودورها فى التنمية المستدامة

شهد الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشؤن خدمة المجمتع وتنيمة البيئة، والدكتورة عبير خليل مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية ندوة تثقيفية بعنوان "المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب.

وأكد الدكتور حسن خطاب أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في خدمة الإقتصاد المحلي للدول النامية والمتقدمة، وتمثل 90% من إجمالي الشركات في معظم إقتصاديات العالم، وتوفر تلك المشروعات 60% من فرص العمل.

وأوضح مصطفى مندور مدير إدارة التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن المشروعات الصغيرة هي السبيل الوحيد لإصلاح الإقتصاد والنهوض بالدول، وأن لها مزايا عديدة منها توفير فرص عمل بالشركات الكبرى.

وأضاف مندور، أن المشروعات الصغيرة تُغذي المشروعات الكبيرة ولكي تنجح المشروعات الصغيرة لابد من دعم مكثف من جانب الدولة في كافة الإتجاهات من تمويل وتسويق للمشروعات، ولابد من توافر خطة من الدولة لتحقيق النتائج على أرض الواقع، وأن الصندوق الإجتماعي يسهم في دعم تلك المشروعات من إعفاء ضريبي وإقامة معارض بالداخل والخارج.

من جانبه، تناول محمد ريحان رئيس الصندوق الإجتماعي بمحافظة المنوفية كيفية تمويل ودعم المشروعات الصغيرة، وشروط التقدم للحصول على قروض من الصندوق الإجتماعي، وهى أللا يقل السن عن 21 عاماً، وأن يكون قد أنهى دراسته وغير مقيد في كلية أو معهد، وحاصل على شهاده الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ولا يعمل بالحكومة، وتوافر المكان المناسب لإقامة المشروع".

وتحدث سعيد قاسم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمنوفية عن أهمية تلك المشروعات في إحداث التنمية الإقتصادية وعلاج المشكلة السكانية وخفض معدل البطالة.