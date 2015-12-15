منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 60 جنيها للكيلو بمركز أبوقرقاص فى المنيا

أعلن محمد عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص عن عمل منافذ لبيع اللحوم البلدية بشرق وغرب المدينة وذبح عدد من روؤس الماشية والبيع لجمهور المواطنين بسعر 60 جنيها للكيلو، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الزراعية بأبوقرقاص.

وأوضح أن هذا يأتى فى إطار رفع المعاناة عن محدودى الدخل ومواجهة ظاهرة امتناع الجزارين عن الذبح بالسلخانة رغبةً منهم فى بيع اللحوم باسعار مرتفعة تصل إلى 70 جنيها، وقد نتج عن ذلك قيام عدد من الجزارين بذبح 18 راس ماشية بمجزر أبوقرقاص والبيع بسعر 60 جنيها للكيلو، مما لاقى إقبالا ورضا لدى المواطنين.

وأضاف أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية من السلع والمنتجات الغذائية وتم ضبط 12 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و18كيلو من الفراخ و15 كيلو من السمك منتهى الصلاحية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على جميع المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى إطار متابعة أعمال النظافة اليومية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برفع 38 طن من الأتربة والمخلفات الناتجة عن اعمال حفر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وذلك بكل من شارع شارع مكة ـ شارع الجمهورية ـ شارع الحسينى .