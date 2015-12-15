منزل نقّال للعطلات العائلية

يعدّ المنزل النقال خياراً ممتازاً للعطلات برفقة العائلة، إذ يتيح لأفرادها فرصة قضاء إجازة في أي مكان يختارونه بعيداً عن الروتين. علماً أن نماذج المنازل المتحركة تلاقي شعبية واسعة في الآونة الأخيرة، إلا أن غالبيتها تعاني من ضيق المساحة! وبخلافها، تمتدّ المقصورة المصمّمة أخيراً على مساحة 28 متراً مربعاً وتتسع لثمانية أفراد، وتأتي مجهزة بوسائل الراحة المنزلية كافة؛ إذ تضم غسّالة وشاشة تلفزيون مسطحة، بدون إغفال نظام الطاقة الشمسية، وزوجين من سخانات الماء يؤمّنان 20 جالوناً للماء الساخن والاستحمام. وهي تحوي غرفة نوم ومطبخاً مجهزاً، بالإضافة إلى غرفة معيشة تبلغ مساحتها 16 متراً مربعاً وتحتل مكانها بين غرفة النوم والمطبخ، وتحضن أريكة يمكن تحويلها إلى سرير مزدوج، وفيها مدفأة. ويبدو في المقصورة أيضاً حمّام كان بُني في خزانات التخزين.

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وتمتدّ الطبقة العليا من المقصورة على مساحة 8.3 أمتار مربعة، وتصلح للتخزين، أو يمكن استغلالها لتتسع لسرير مزدوج، كما لإضافة سرير ثان عند الحاجة.

تبدأ أسعار المقصورة من 72.800 دولار أمريكي.

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